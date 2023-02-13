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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

На Урале попрощались с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер»

13 февраля 2023, 10:55
Фото: 1MI
13 февраля в ритуальном зале Советского состоялось торжественное прощание с Евгением Ринатовичем Еркановым, бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в ходе СВО на Украине, в боях за Артемовск.

Молодой югорчанин отправился в зону СВО из мест лишения свободы, как и многие бойцы «Вагнера», сообщает Muksun.fm.

По словам знакомых, Евгений был жизнерадостным человеком и неисправимым романтиком, с юных лет подрабатывал, в его жизни очень важную роль играла семья. О нем останется много теплых воспоминаний.

Администрация Советского пообещала помочь семье погибшего с организацией похорон. Боец похоронен с воинскими почестями.

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