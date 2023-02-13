На Урале попрощались с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Молодой югорчанин отправился в зону СВО из мест лишения свободы, как и многие бойцы «Вагнера», сообщает Muksun.fm.
По словам знакомых, Евгений был жизнерадостным человеком и неисправимым романтиком, с юных лет подрабатывал, в его жизни очень важную роль играла семья. О нем останется много теплых воспоминаний.
Администрация Советского пообещала помочь семье погибшего с организацией похорон. Боец похоронен с воинскими почестями.