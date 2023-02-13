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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

На заправке под Челябинском пьяный мужчина угнал машину с ребенком внутри

13 февраля 2023, 13:05
Фото: 1MI
В июле 2022 года челябинец, будучи нетрезвым, угнал с автозаправки легковую машину, в салоне которой находился пятилетний ребенок.

Это уже не первая машина, в которую он попытался проникнуть. Ее владелица ненадолго вышла, а ключи остались на приборной доске, что дало угонщику возможность завести автомобиль и уехать.

Однако в ходе недолгой незаконной поездки он утратил способность управлять автомобилем, врезался в ограждение и был взят под стражу. Маленький пассажир от действий, угрожающих его жизни и здоровью, к счастью, не пострадал.

Суд Сосновского района признал виновным 39-летнего жителя Челябинска в покушении на угон и угон с применением насилия. Следующие 3,5 года он проведет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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#Евгения Сафина#Пьяный#ДПС#Угон#Ребенок#Машина#Происшествия#Челябинск
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