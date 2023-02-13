На заправке под Челябинском пьяный мужчина угнал машину с ребенком внутри

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Это уже не первая машина, в которую он попытался проникнуть. Ее владелица ненадолго вышла, а ключи остались на приборной доске, что дало угонщику возможность завести автомобиль и уехать.
Однако в ходе недолгой незаконной поездки он утратил способность управлять автомобилем, врезался в ограждение и был взят под стражу. Маленький пассажир от действий, угрожающих его жизни и здоровью, к счастью, не пострадал.
Суд Сосновского района признал виновным 39-летнего жителя Челябинска в покушении на угон и угон с применением насилия. Следующие 3,5 года он проведет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.