Начался прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Благодаря проекту ребята смогут найти свою дорогу в мире искусства.
Мероприятие пойдет в два этапа. Первый - конкурсный (на выявление талантов 10–16 лет). Подать заявки для участия в нем можно до 3 апреля. Всего есть четыре номинации: «изобразительное искусство», «эстрадный вокал», «хореография» и «журналистика».
Далее жюри выберет участников, которые пройдут во вторую часть конкурса. В ее рамках состоится серия мастер-классов с известными деятелями России, а также концерт.
Искусство сегодня – это песни, которые за секунды становится хитами и облетают весь мир. «Тексты», где графика имеет не меньше, иногда, больше значения, чем слова. Начиная этот проект, мы хотим помочь детям найти правильные ориентиры в современном мире, - рассказала директор фонда Юлия Нутенко.
Какой-либо предварительной подготовки для участия не требуется. А подать заявку для участия можно в электронном вид всего за несколько минут.
Художники и журналисты могут отправить работы по теме: «Сердце Урала», в честь 300-летия Екатеринбурга и «Твои уроки бережно храню» – в честь Года педагога и наставника.