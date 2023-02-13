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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Начался прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор

13 февраля 2023, 09:18
Благотворительный фонд «Дети России», основанный УГМК, объявил старт приема детских работ в рамках Всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор.

Благодаря проекту ребята смогут найти свою дорогу в мире искусства.
Мероприятие пойдет в два этапа. Первый - конкурсный (на выявление талантов 10–16 лет). Подать заявки для участия в нем можно до 3 апреля. Всего есть четыре номинации: «изобразительное искусство», «эстрадный вокал», «хореография» и «журналистика».

Далее жюри выберет участников, которые пройдут во вторую часть конкурса. В ее рамках состоится серия мастер-классов с известными деятелями России, а также концерт.

Искусство сегодня – это песни, которые за секунды становится хитами и облетают весь мир. «Тексты», где графика имеет не меньше, иногда, больше значения, чем слова. Начиная этот проект, мы хотим помочь детям найти правильные ориентиры в современном мире, - рассказала директор фонда Юлия Нутенко.

Какой-либо предварительной подготовки для участия не требуется. А подать заявку для участия можно в электронном вид всего за несколько минут.

Художники и журналисты могут отправить работы по теме: «Сердце Урала», в честь 300-летия Екатеринбурга и «Твои уроки бережно храню» – в честь Года педагога и наставника.

#Елена Озерова#Конкурс#УГМК#Рисунки#Жерналистика#Художники#Свободное время#Новости УрФО
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