Начался прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор

Какой-либо предварительной подготовки для участия не требуется. А подать заявку для участия можно в электронном вид всего за несколько минут.



Художники и журналисты могут отправить работы по теме: «Сердце Урала», в честь 300-летия Екатеринбурга и «Твои уроки бережно храню» – в честь Года педагога и наставника.