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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Названы отрасли с нехваткой кадров в Свердловской области

13 февраля 2023, 11:53
Фото: 1MI
В Свердловской области назвали отрасли, в которых наблюдается нехватка кадров. Отмечается, что дефицит сотрудников в последнее время обострился.

В январе на одну вакансию приходилось всего три резюме. Это при том, что нормой считается уровень конкуренции в 5-6 пунктов, считают представители сервиса по поиску работы hh.ru.

Они отметили, что перечень дефицитных вакансий в регионе расширился. К привычным редким профессиональным кадрам прибавились специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов.

Большим спросом в регионе пользуются и работники сферы транспорта, а также специалисты по международной логистике.

Проще всего в настоящий момент трудоустроиться людям из сферы «Добыча сырья» - на одну вакансию приходится всего 0,3 резюме. Небольшая конкуренция встречается также в банковской сфере, медицине и строительстве.

В Банке России ранее отмечали, что каждое второе предприятие в стране в конце прошлого года столкнулось с нехваткой кадров. С самыми большими трудностями столкнулись отрасль машиностроения, металлургии, строительства и транспорта.

Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
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#Елена Озерова#Вакансии#Работники#Дефицит#Дефицит кадров#Экономика#Новости УрФО
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