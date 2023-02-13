Названы отрасли с нехваткой кадров в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В январе на одну вакансию приходилось всего три резюме. Это при том, что нормой считается уровень конкуренции в 5-6 пунктов, считают представители сервиса по поиску работы hh.ru.
Они отметили, что перечень дефицитных вакансий в регионе расширился. К привычным редким профессиональным кадрам прибавились специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов.
Большим спросом в регионе пользуются и работники сферы транспорта, а также специалисты по международной логистике.
Проще всего в настоящий момент трудоустроиться людям из сферы «Добыча сырья» - на одну вакансию приходится всего 0,3 резюме. Небольшая конкуренция встречается также в банковской сфере, медицине и строительстве.
В Банке России ранее отмечали, что каждое второе предприятие в стране в конце прошлого года столкнулось с нехваткой кадров. С самыми большими трудностями столкнулись отрасль машиностроения, металлургии, строительства и транспорта.