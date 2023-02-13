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Неизвестный убил собаку в поселке под Первоуральском

13 февраля 2023, 03:42
Фото: 1MI
Белая собака по кличке Боня жила на улице Слесарей в поселке Ельничном под Первоуральском. Животное потерялось 7 февраля, а 11 числа того же месяца было найдено мертвым. Местные жители ищут свидетелей произошедшего.

Люди рассказывают, что Боня поселилась на своем месте обитания 3 года назад. Местные жители ее подкармливали. Пес не проявлял признаков агрессии, не кусался, однако лаял на незнакомцев и проезжающих мимо велосипедистов.

Фото: «Инцидент | Первоуральск» ВКонтакте

Жители поселка Ельничного под Первоуральском сообщили, что неизвестный злоумышленник связал собаке ноги и убил при неизвестных обстоятельствах.

Просьба откликнуться тех, кто что-то слышал или видел. Очень жаль собаку, была очень хорошая и добрая, — сообщает неизвестный автор в сообществе «Инцидент | Первоуральск».
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#Анна Варнакина#Собака#Животное#Убийство#Происшествия#Первоуральск
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