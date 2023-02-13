Неизвестный убил собаку в поселке под Первоуральском

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Люди рассказывают, что Боня поселилась на своем месте обитания 3 года назад. Местные жители ее подкармливали. Пес не проявлял признаков агрессии, не кусался, однако лаял на незнакомцев и проезжающих мимо велосипедистов.
Жители поселка Ельничного под Первоуральском сообщили, что неизвестный злоумышленник связал собаке ноги и убил при неизвестных обстоятельствах.
Просьба откликнуться тех, кто что-то слышал или видел. Очень жаль собаку, была очень хорошая и добрая, — сообщает неизвестный автор в сообществе «Инцидент | Первоуральск».