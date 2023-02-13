Одну из больниц Екатеринбурга вновь отведут под ковидный госпиталь

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
До начала пандемии она принимала тысячи больных с различными заболеваниями.
По словам врачей этой больницы, пациентов в госпитале сейчас немного — возможно, все ограничится разовым скачком заболеваемости, пишет Е1.
Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заболевшими COVID-19, — сообщили TagilCity.ru Министерстве здравоохранения Свердловской области.