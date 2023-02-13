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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Одну из больниц Екатеринбурга вновь отведут под ковидный госпиталь

13 февраля 2023, 13:36
Фото: 1MI
Коронавирус вновь идет в рост по всей стране, не исключение и Свердловская область. Здесь под ковидный госпиталь решено было отвести второй корпус горбольницы № 24.

До начала пандемии она принимала тысячи больных с различными заболеваниями.
По словам врачей этой больницы, пациентов в госпитале сейчас немного — возможно, все ограничится разовым скачком заболеваемости, пишет Е1.

Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заболевшими COVID-19, — сообщили TagilCity.ru Министерстве здравоохранения Свердловской области.
В России идет сезонный подъем заболеваемости коронавирусом
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#Екатеринбург#Свердловская область#Больница#Инфекция#Коронавирус COVID-19#Евгения Сафина
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