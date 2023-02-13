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Осужденный за заказное убийство боец ЧВК «Вагнер» из Верхней Салды погиб на СВО

13 февраля 2023, 08:03
Фото: 1MI
Боец ЧВК «Вагнер», погибший на спецоперации ВС РФ — 41-летний Александр Филатов, осужденный за заказное убийство и отбывавший срок в колонии строгого режима. С ним простились 13 февраля в Верхней Салде.

Известно, что мужчина ранее имел опыт в боевых действиях — воевал в чеченской кампании. Похороны военного прошли со всеми соответствующими почестями, сообщает издание Е1 со ссылкой на администрацию Верхней Салды.

Со слов близких погибшего, Филатов сел в тюрьму в апреле 2014 года. Его обвинили в заказном убийстве. Заказчицей стала знакомая свердловчанина — Наталья Зверева. Она решилась на убийство бывшей сожительницы супруга из личной неприязни, сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу Областного суда. Воплотить преступный замысел в жизнь откликнулся Александр. В то время мужчина находился на условном сроке. Сумма заказа составила 50 тысяч рублей с авансом в 10 тысяч.

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Общий тюремный срок погибшего бойца составлял 14 лет. На момент, когда он принял решение принять участие в спецоперации, прошло больше половины срока. Крестная дочь Филатова рассказала, что военный мог писать прошение на УДО, однако посчитал нужным принять участие в СВО. Она также добавила, что мужчина был добрым человеком.

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#Верхняя и Нижняя Салда#Операция на Украине#Происшествия#Погибшие#Спецоперация#Тюрьма#Смерть#Анна Варнакина
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