Осужденный за заказное убийство боец ЧВК «Вагнер» из Верхней Салды погиб на СВО

Со слов близких погибшего, Филатов сел в тюрьму в апреле 2014 года. Его обвинили в заказном убийстве. Заказчицей стала знакомая свердловчанина — Наталья Зверева. Она решилась на убийство бывшей сожительницы супруга из личной неприязни, сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу Областного суда. Воплотить преступный замысел в жизнь откликнулся Александр. В то время мужчина находился на условном сроке. Сумма заказа составила 50 тысяч рублей с авансом в 10 тысяч.