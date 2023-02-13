Пенсионерка из Екатеринбурга рисковала собой ради спасения кошки

Далее, рассказывает волонтер ЗооСпаса в Екатеринбурге, женщины поняли: они могут только столкнуть кошку с узкой кромки. Во избежание неблагоприятного развития событий екатеринбурженки звонят в 112 и получают номер зооволонтеров. Обе горожанки дождались представителя организации, а тот за 2 минуты достал кошку. Для этого потребовалось воспользоваться петлей и удочкой, а после — затащить животное в квартиру.