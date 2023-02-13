Пенсионерка из Екатеринбурга рисковала собой ради спасения кошки

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Екатеринбурженка не осталась равнодушной и поняла, что потребуется ее помощь. Она рассчитала номер квартиры, где находится пенсионерка, зашла в подъезд и двинулась в сторону жилплощади кошачьей спасательницы. Далее женщина постучалась, и пожилая жительница областной столицы открыла дверь. Спасением рыжей питомицы занимались уже 2 человека.
Далее, рассказывает волонтер ЗооСпаса в Екатеринбурге, женщины поняли: они могут только столкнуть кошку с узкой кромки. Во избежание неблагоприятного развития событий екатеринбурженки звонят в 112 и получают номер зооволонтеров. Обе горожанки дождались представителя организации, а тот за 2 минуты достал кошку. Для этого потребовалось воспользоваться петлей и удочкой, а после — затащить животное в квартиру.
В идеале, [так] должен сделать каждый в подобной ситуации, — комментирует действия екатеринбурженок сотрудник «ЗооСпас в Екатеринбурге».