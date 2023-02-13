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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

Пенсионерка из Екатеринбурга рисковала собой ради спасения кошки

13 февраля 2023, 04:30
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге
Жительница Екатеринбурга проходила вблизи дома по улице Боровой, 19 и заметила пожилую женщину, которая перегнулась через перила и пыталась спасти выскочившую на узкий козырек третьего этажа кошку.

Екатеринбурженка не осталась равнодушной и поняла, что потребуется ее помощь. Она рассчитала номер квартиры, где находится пенсионерка, зашла в подъезд и двинулась в сторону жилплощади кошачьей спасательницы. Далее женщина постучалась, и пожилая жительница областной столицы открыла дверь. Спасением рыжей питомицы занимались уже 2 человека.

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Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

Далее, рассказывает волонтер ЗооСпаса в Екатеринбурге, женщины поняли: они могут только столкнуть кошку с узкой кромки. Во избежание неблагоприятного развития событий екатеринбурженки звонят в 112 и получают номер зооволонтеров. Обе горожанки дождались представителя организации, а тот за 2 минуты достал кошку. Для этого потребовалось воспользоваться петлей и удочкой, а после — затащить животное в квартиру.

В идеале, [так] должен сделать каждый в подобной ситуации, — комментирует действия екатеринбурженок сотрудник «ЗооСпас в Екатеринбурге».
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Кошка#Животные#Спасение
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