Полицейские устроили облаву на клубы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Рейды по барам прошли в ночное время суток. Вместе с сотрудниками полиции проводили рейды сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщает telegram-канал «Патрульный участок». Подобная облава на клубы — не последняя, сообщает источник. Мероприятия правоохранители будут продолжать и в дальнейшем.
Ранее полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot. Мужчина из Екатеринбурга донимал посетителей тем, что подсаживался к незнакомым людям без их согласия, портил коктейли и кидался вещами. В итоге всем гостям заведения пришлось выстроить оборону с помощью стульев против вандала.