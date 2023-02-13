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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Полицейские устроили облаву на клубы в Екатеринбурге

13 февраля 2023, 07:25
Фото: 1MI

Шесть детей задержали полицейские во время рейда по барам в Екатеринбурге

Правоохранители из Екатеринбурга в ночь с 11 на 12 февраля посетили 10 местных клубов, где задержали 6 несовершеннолетних жителей уральской столицы. Одного нетрезвого подростка отвезли в лечебное учреждение.

Рейды по барам прошли в ночное время суток. Вместе с сотрудниками полиции проводили рейды сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщает telegram-канал «Патрульный участок». Подобная облава на клубы — не последняя, сообщает источник. Мероприятия правоохранители будут продолжать и в дальнейшем.

Ранее полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot. Мужчина из Екатеринбурга донимал посетителей тем, что подсаживался к незнакомым людям без их согласия, портил коктейли и кидался вещами. В итоге всем гостям заведения пришлось выстроить оборону с помощью стульев против вандала.

Полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot Екатеринбурга
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#Екатеринбург#Полиция#Бар#Рейд#Алкоголь#Криминал#Анна Варнакина
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