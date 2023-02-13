Полицейские устроили облаву на клубы в Екатеринбурге

Ранее полицейские задержали дебошира в баре Jawsspot. Мужчина из Екатеринбурга донимал посетителей тем, что подсаживался к незнакомым людям без их согласия, портил коктейли и кидался вещами. В итоге всем гостям заведения пришлось выстроить оборону с помощью стульев против вандала.