Раненый контрактник не может добиться выплат, а в 17 домах Тагила заменят лифты

Нарушения в ведении медицинской документации Светланы Бурухиной нашли специалисты Росздравнадзора. Молодая женщина скончалась после операции. Выяснилось, что она не давала своего согласия на оперативное вмешательство. Более того, она не была предупреждена о возможных рисках.