Раненый контрактник не может добиться выплат, а в 17 домах Тагила заменят лифты

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 15:38
ЕВРАЗ НТМК заявил о своей непричастности к превышению бензапирена в 13,8 раза, которое в октябре 2022 года зафиксировал пост УГМС. Предприятию даже было выдано предостережение. У него имеется 108 источников выбросов бензапирена.
Нарушения в ведении медицинской документации Светланы Бурухиной нашли специалисты Росздравнадзора. Молодая женщина скончалась после операции. Выяснилось, что она не давала своего согласия на оперативное вмешательство. Более того, она не была предупреждена о возможных рисках.
Житель Магнитогорска Евгений Калоев, который был ранен на СВО, не может получить положенные ему выплаты. По словам военного, за время командировки ему платили только зарплату контрактника – 50-53 тысячи в месяц.
Жители Нижнего Тагила прожили в смоге шесть дней, а промышленные предприятия продолжили нарушать природоохранное законодательство. Собрали главные эко-события за период с 6 по 12 февраля.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал адреса 17 домов города, в которых в этом году заменят лифты. Всего заменят 77 подъемников. На эти цели потратят 190 млн рублей.