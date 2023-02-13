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Раненый контрактник не может добиться выплат, а в 17 домах Тагила заменят лифты

13 февраля 2023, 15:36
Фото: 1MI
Раненый контрактник не может добиться выплат, а в 17 домах нижнего Тагила заменят 77 лифтов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области 13 февраля.

ЕВРАЗ НТМК заявил о своей непричастности к превышению бензапирена в 13,8 раза, которое в октябре 2022 года зафиксировал пост УГМС. Предприятию даже было выдано предостережение. У него имеется 108 источников выбросов бензапирена.

ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
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Нарушения в ведении медицинской документации Светланы Бурухиной нашли специалисты Росздравнадзора. Молодая женщина скончалась после операции. Выяснилось, что она не давала своего согласия на оперативное вмешательство. Более того, она не была предупреждена о возможных рисках.

Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
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Житель Магнитогорска Евгений Калоев, который был ранен на СВО, не может получить положенные ему выплаты. По словам военного, за время командировки ему платили только зарплату контрактника – 50-53 тысячи в месяц.

Контрактник из Магнитогорска не может получить положенную выплату за ранение на СВО
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Жители Нижнего Тагила прожили в смоге шесть дней, а промышленные предприятия продолжили нарушать природоохранное законодательство. Собрали главные эко-события за период с 6 по 12 февраля.

Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал адреса 17 домов города, в которых в этом году заменят лифты. Всего заменят 77 подъемников. На эти цели потратят 190 млн рублей.

Владислав Пинаев назвал адреса готовящихся к замене лифтов 17 домов Нижнего Тагила
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Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
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