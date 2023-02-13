Родители в Нижнем Тагиле обвинили воспитателя в переохлаждении 2-летней дочери

Как сообщает отец девочки, на сегодняшний день, сотрудники не принесли извинений в связи со сложившейся ситуацией. Родители написали заявления в полицию, прокуратуру и Управление образованием.



Родственники малышки выдвинули версию о неприязни воспитателя к их ребенку еще с октября прошлого года. Тогда девочка получила гематому, находясь в детском саду, но сотрудница учреждения заявила, что не знает, откуда появилась травма, сообщили родители в группе «Инцидент Нижний Тагил».