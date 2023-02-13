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Родители в Нижнем Тагиле обвинили воспитателя в переохлаждении 2-летней дочери

13 февраля 2023, 17:35
Фото: Инцидент Нижний Тагил
В переохлаждении 2-летней дочери обвинили воспитателя родители. Инцидент произошел 30 января 2023 года в детском саду № 38 в Нижнем Тагиле.

По словам папы юной тагильчанки, в тот день в 17:30 он пришел забрать ребенка из дошкольного учреждения. Дети находились на улице. Дома выяснилось, что ребенок гулял без памперса, описался и замерз. Отец утверждает, что воспитатели не поменяли ребенку подгузник. Родитель позвонил воспитателю уточнить, почему его дочь находилась на улице в мокрой одежде. Сотрудница детского садика заявила, что памперсы закончились.

На следующий день после садика ребенок пожаловался на боль в области паха. Родители обратились к педиатру, который и поставил девочке диагноз «Острый вульвит и поверхностная гиперемия». Уже 2 февраля к заведующей детским садом «Гномики» Наталье Яшиной было составлено обращение с требованием провести служебную проверку. По итогу внутреннего расследования нарушений не выявили.

Как сообщает отец девочки, на сегодняшний день, сотрудники не принесли извинений в связи со сложившейся ситуацией. Родители написали заявления в полицию, прокуратуру и Управление образованием.

Родственники малышки выдвинули версию о неприязни воспитателя к их ребенку еще с октября прошлого года. Тогда девочка получила гематому, находясь в детском саду, но сотрудница учреждения заявила, что не знает, откуда появилась травма, сообщили родители в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Отделом № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное обоснованное решение, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

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