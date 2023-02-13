Российский актер Михаил Ефремов отозвал ходатайство о смягчении наказания

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В конце января 2023 года артист подал ходатайство о смягчении приговора на принудительные работы. Уполномоченный по правам человека Белгородской области заявил о хороших шансах звезды театра и кино на смягчение наказания ввиду положительной характеристики от администрации тюрьмы. Также супруга брата жертвы аварии, которую устроил актер, согласилась на его досрочное освобождение. Однако впоследствии прошение было отозвано.
Напомним, 8 июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов врезался в машину, двигавшуюся по встречной полосе. Вскоре потерпевший Сергей Захаров скончался. Пресненский суд приговорил виновника к 8 годам колонии общего режима. Чуть позже Московский городской суд уменьшил срок на полгода.