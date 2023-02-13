TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Российский актер Михаил Ефремов отозвал ходатайство о смягчении наказания

13 февраля 2023, 13:35
Фото: ruskino.ru
Ранее актер Михаил Ефремов, которого осудили за ДТП со смертельным исходом, подал запрос на замену отбывания наказания в колонии на принудительные работы. 17 февраля его прошение должны были рассмотреть.

 

В конце января 2023 года артист подал ходатайство о смягчении приговора на принудительные работы. Уполномоченный по правам человека Белгородской области заявил о хороших шансах звезды театра и кино на смягчение наказания ввиду положительной характеристики от администрации тюрьмы. Также супруга брата жертвы аварии, которую устроил актер, согласилась на его досрочное освобождение. Однако впоследствии прошение было отозвано. 

Напомним, 8 июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов врезался в машину, двигавшуюся по встречной полосе. Вскоре потерпевший Сергей Захаров скончался. Пресненский суд приговорил виновника к 8 годам колонии общего режима. Чуть позже Московский городской суд уменьшил срок на полгода.

Читайте также:
Двое детей пострадали в ДТП на обходе села Туринская СлободаАвтобус с 30 пассажирами столкнулся с иномаркой в Свердловской областиЖителя Екатеринбурга обвиняют в гибели 11-летней девочки в ДТП
#Анастасия Стрежнева#Смертельное дтп#ДТП#Приговор#Общество#Михаил Ефремов
Подпишитесь
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 06:28
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Сегодня, 11:51
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
Сегодня, 12:03
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00