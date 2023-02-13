Российский актер Михаил Ефремов отозвал ходатайство о смягчении наказания

В конце января 2023 года артист подал ходатайство о смягчении приговора на принудительные работы. Уполномоченный по правам человека Белгородской области заявил о хороших шансах звезды театра и кино на смягчение наказания ввиду положительной характеристики от администрации тюрьмы. Также супруга брата жертвы аварии, которую устроил актер, согласилась на его досрочное освобождение. Однако впоследствии прошение было отозвано.