С 20 февраля в Екатеринбурге повысятся цены на проезд

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
По проездным ставки изменятся с 1 марта. Некоторые тарифы, наоборот, снизятся. Последний раз проезд дорожал год назад, сразу на 4 рубля.
Заместитель главы города Алексей Бубнов заявил, что на увеличение ценника указывает экономическая ситуация. Однако, инфляция остается выше, чем удорожание стоимости поездок.
Прибыль, полученную транспортными компаниями, направят на увеличение заработной платы сотрудникам автопарков.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что экономически выгодная цифра за поездку в столице Урала должна составлять 50 рублей.