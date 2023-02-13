Семиклассник из Рязани и его мама погибли при землетрясении в Турции

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии случилось землетрясение магнитудой 7,7. Глава государства Эрдоган заявил, что это мощнейший природный катаклизм с 1939 года. Масса зданий обрушилась из-за подземных толчков, а под обломками руин осталось множество человек. По последним данным, количество погибших из-за катастрофы перевалило отметку в 28 тысяч человек, сообщает издание «Новые Известия».