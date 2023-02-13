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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 08:03

Семиклассник из Рязани и его мама погибли при землетрясении в Турции

13 февраля 2023, 05:10
Фото: 1MI
Алим Каблан учился в 7 «Б» классе школы № 1 имени В. П. Екимецкой в Рязани. Мальчик полетел в Турцию вместе с мамой Эйлем на лечение. Землетрясение унесло жизни двух россиян.

О гибели мальчика сообщила школа. Руководители учебного заведения выразили соболезнования родным и близким погибших. Учителя, директор и завучи подметили, что ребенок навсегда останется в памяти одноклассников и преподавателей. Они запомнили его веселым, добродушным и открытым молодым человеком.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии случилось землетрясение магнитудой 7,7. Глава государства Эрдоган заявил, что это мощнейший природный катаклизм с 1939 года. Масса зданий обрушилась из-за подземных толчков, а под обломками руин осталось множество человек. По последним данным, количество погибших из-за катастрофы перевалило отметку в 28 тысяч человек, сообщает издание «Новые Известия».

Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч. Среди них семья из России
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