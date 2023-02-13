Семиклассник из Рязани и его мама погибли при землетрясении в Турции

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 08:03
О гибели мальчика сообщила школа. Руководители учебного заведения выразили соболезнования родным и близким погибших. Учителя, директор и завучи подметили, что ребенок навсегда останется в памяти одноклассников и преподавателей. Они запомнили его веселым, добродушным и открытым молодым человеком.
Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии случилось землетрясение магнитудой 7,7. Глава государства Эрдоган заявил, что это мощнейший природный катаклизм с 1939 года. Масса зданий обрушилась из-за подземных толчков, а под обломками руин осталось множество человек. По последним данным, количество погибших из-за катастрофы перевалило отметку в 28 тысяч человек, сообщает издание «Новые Известия».