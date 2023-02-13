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Сейсмолог назвал сроки 7-балльного землетрясения в Свердловской области

13 февраля 2023, 09:46
Фото: 1MI
Сейсмолог предположил, когда в Свердловской области может произойти землетрясение. По его прогнозам, его амплитуда достигнет 7 баллов из 12 возможных.

Такие землетрясения на Урале возможно в течение ближайших пяти тысяч лет. Из-за него могут разрушиться некоторые здания, рассказал заведующий лабораторией Горного института УрО РАН Денис Шулаков, пишет ТАСС.

В целом, для Свердловской области подобные землетрясения характерны во временной промежуток в пять тысяч лет. За последние 15 лет на Урале произошло два ощутимых землетрясения. Землетрясения, оценивающиеся сейсмологами в шесть баллов, случались три раза. Таким подземным толчках характерно разрушение ряда зданий.

Его коллега, заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский отметил, что серьезных разрушений при при шестибалльных землетрясениях не прогнозируется.

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#Елена Озерова#Урал#Горы#Вулкан#Сейсмолог#Землетрясение#Свободное время#Новости УрФО
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