Сейсмолог назвал сроки 7-балльного землетрясения в Свердловской области

В целом, для Свердловской области подобные землетрясения характерны во временной промежуток в пять тысяч лет. За последние 15 лет на Урале произошло два ощутимых землетрясения. Землетрясения, оценивающиеся сейсмологами в шесть баллов, случались три раза. Таким подземным толчках характерно разрушение ряда зданий.