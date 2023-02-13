Школьники из Березовского отправили срочникам носки и конфеты в честь 23 февраля

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Школьники России уже множество лет участвуют в акции «Посылка солдату», приуроченной к патриотическому празднику. Они отправляют бывшим воспитанникам родных школ, где сами проходят обучение, подарки со сладостями и добрые слова-пожелания.
Ребята из Березовского выслали срочникам не только печенье, чай, кофе и шоколад, но и носки, а также умывальные принадлежности. В сборе коробок поучаствовали и дети, и их родители, рассказали в сообществе «БМАОУ СОШ № 23».