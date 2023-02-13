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Школьники из Березовского отправили срочникам носки и конфеты в честь 23 февраля

13 февраля 2023, 03:38
Фото: «БМАОУ СОШ № 23»
Сладкие наборы и открытки с поздравлениями отправили дети школьного возраста для выпускников школы № 23 в Березовском, которые в данный момент проходят срочную службу в рядах ВС РФ. Мероприятие состоялось в честь 23 февраля — Дня защитника Отечества.

Школьники России уже множество лет участвуют в акции «Посылка солдату», приуроченной к патриотическому празднику. Они отправляют бывшим воспитанникам родных школ, где сами проходят обучение, подарки со сладостями и добрые слова-пожелания.

Фото: «БМАОУ СОШ № 23» ВКонтакте

Ребята из Березовского выслали срочникам не только печенье, чай, кофе и шоколад, но и носки, а также умывальные принадлежности. В сборе коробок поучаствовали и дети, и их родители, рассказали в сообществе «БМАОУ СОШ № 23».

В Нижнем Тагиле собирают посылку для участников СВО
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#Анна Варнакина#Березовский#Дети#Посылка#Солдат#Срочники#Общество
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