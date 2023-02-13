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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Стала известна дата похолодания в Свердловской области

13 февраля 2023, 08:21
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда жителям Свердловской области ждать похолодания.

По сведениям Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет ниже нормы на два градуса начиная с 16 февраля. Потеплеет только в период после 20 февраля.

По ночам в этот период в регионе ожидается -14…-19 градусов, а в дневное время -5…-10 градусов. По данным главного регионального синоптика Галины Шепоренко, два дня, 19 и 20 февраля в южных районах Свердловской области выпадут осадки. Ветер будет в основном восточным – умеренным или слабым.

В ближайшие дни резких изменений в погоде не прогнозируется. Снег может выпасть лишь в отдельных районах. Ночью ожидается от -9 до -14 градусов, а на севере региона до -20 градусов, а днем -3…-8 градусов.

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#Елена Озерова#Погода#Природа#Осадки#Ветер#Новости УрФО
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