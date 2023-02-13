Стала известна дата похолодания в Свердловской области

По ночам в этот период в регионе ожидается -14…-19 градусов, а в дневное время -5…-10 градусов. По данным главного регионального синоптика Галины Шепоренко, два дня, 19 и 20 февраля в южных районах Свердловской области выпадут осадки. Ветер будет в основном восточным – умеренным или слабым.