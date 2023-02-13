TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Трое депутатов гордумы Екатеринбурга дадут объяснения по своим доходам

13 февраля 2023, 14:00
Фото: 1MI
Депутаты городской думы Екатеринбурга Александр Караваев, Виктор Сомиков и Антон Швалев на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения дадут разъяснения по содержанию своих деклараций о доходах, в которых обнаружены ошибки.

Ситуация будет подробно разбираться 14 февраля. Департамент противодействия коррупции Свердловской области сможет задать депутатам вопросы касательно полноты сведений о доходах, расходах и имуществе, указанных в их декларациях, поданных в период с 2019 по 2021 годы. Как правило, такие темы рассматриваются на заседаниях в закрытом режиме.

В прошлом году ошибки были обнаружены в декларациях еще нескольких депутатов. Один из них лишился двух должностей, другие отделались предупреждениями, пишет «КП-Екатеринбург».

От жителей Нижнего Тагила скроют доходы депутата Госдумы Константина Захарова
Узнать подробнее
Читайте также:
Доходы мобилизованных из Нижнего Тагила не будут учитываться при назначении пособийГодового дохода пяти богатейших бизнесменов Нижнего Тагила хватило бы на новую школуОт 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Депутаты#Доходы#Коррупция#Общество
Подпишитесь
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 06:28
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Сегодня, 11:51
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
Сегодня, 12:03
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00