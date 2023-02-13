Трое депутатов гордумы Екатеринбурга дадут объяснения по своим доходам

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Ситуация будет подробно разбираться 14 февраля. Департамент противодействия коррупции Свердловской области сможет задать депутатам вопросы касательно полноты сведений о доходах, расходах и имуществе, указанных в их декларациях, поданных в период с 2019 по 2021 годы. Как правило, такие темы рассматриваются на заседаниях в закрытом режиме.
В прошлом году ошибки были обнаружены в декларациях еще нескольких депутатов. Один из них лишился двух должностей, другие отделались предупреждениями, пишет «КП-Екатеринбург».