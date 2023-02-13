Утвержден план действий на случай терактов в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Приказ министерства региональной безопасности размещен на сайте правовой информации. Он был создан в рамках реализации указа президента. План имеется на каждый из уровней террористической угрозы.
Также к документам прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем в том числе говорится, что на подготовительном этапе необходимо собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств». Также важно подготовить предложения о том, как их можно ограничить.