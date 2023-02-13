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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Утвержден план действий на случай терактов в Свердловской области

13 февраля 2023, 10:43
Фото: 1MI
В Свердловской области утвержден план действий на случай терактов. Речь идет о введении «желтого» и «красного» уровней террористической угрозы.

Приказ министерства региональной безопасности размещен на сайте правовой информации. Он был создан в рамках реализации указа президента. План имеется на каждый из уровней террористической угрозы.

Также к документам прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем в том числе говорится, что на подготовительном этапе необходимо собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств». Также важно подготовить предложения о том, как их можно ограничить.

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#Елена Озерова#Терроризм#План#Документ#Общество#Нижний Тагил
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