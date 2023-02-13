Утвержден план действий на случай терактов в Свердловской области

Также к документам прикреплен план мероприятий на случай ЧП. В нем в том числе говорится, что на подготовительном этапе необходимо собрать информацию о публичных мероприятиях «на потенциальных объектах террористических посягательств». Также важно подготовить предложения о том, как их можно ограничить.