В Госдуме сигаретные пачки предложили сделать одинаковыми

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Такой стандарт, по словам депутата Госдумы Султаны Хамзаевой, существует во многих странах. О вреде табака по-прежнему будет говориться на каждой пачке, пишет РИА «Новости».
Законодательная инициатива будет предполагать уголовную ответственность для всех производителей и продавцов нелегальных табачных изделий, не имеющих акцизных марок, выступил Минфин РФ. Их ждут штрафы вплоть до семизначных цифр и заключение до трех лет.