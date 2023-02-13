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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Госдуме сигаретные пачки предложили сделать одинаковыми

13 февраля 2023, 10:05
Фото: 1MI
В Госдуме обсуждаются мероприятия по регулированию продаж изделий из табака. Возможно, скоро пачки сигарет утратят свое «лицо», получив взамен стандартную «внешность» — никаких логотипов, товарных знаков и единый для всех цвет — зеленый.

Такой стандарт, по словам депутата Госдумы Султаны Хамзаевой, существует во многих странах. О вреде табака по-прежнему будет говориться на каждой пачке, пишет РИА «Новости».

Законодательная инициатива будет предполагать уголовную ответственность для всех производителей и продавцов нелегальных табачных изделий, не имеющих акцизных марок, выступил Минфин РФ. Их ждут штрафы вплоть до семизначных цифр и заключение до трех лет.

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#Госдума#Сигареты#Предложение#Экономика#Ирина Кирилова
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