В Госдуме сигаретные пачки предложили сделать одинаковыми

Законодательная инициатива будет предполагать уголовную ответственность для всех производителей и продавцов нелегальных табачных изделий, не имеющих акцизных марок, выступил Минфин РФ. Их ждут штрафы вплоть до семизначных цифр и заключение до трех лет.