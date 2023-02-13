В Ревде похоронили погибшего от множественных ножевых ранений военного

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Известно, что мужчина не стал дожидаться повестки и самостоятельно отправился на территорию проведения СВО армией ВС РФ на южных рубежах. Позже он возвращался из зоны боевых действий домой для того, чтобы восстановиться после ранения, сообщает «Ревда-инфо».
На проводы Дениса Рыболовлева собрались сотни ревдинцев и первые лица города. Представители местной власти подметили, что из-за убийства военного наверняка заведено уголовное дело, подробности которого не разглашают. Похороны проходили с воинскими почестями.
Мои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память и вечная слава воину, погибшему в ходе СВО, — сообщила глава Ревды Татьяна Клепикова в своих социальных сетях.