TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Ревде похоронили погибшего от множественных ножевых ранений военного

13 февраля 2023, 04:08
Фото: Татьяна Клепикова ВКонтакте
Денис Рыболовлев

В Ревде простились с дважды бывавшим на СВО военным

Денис Рыболовлев — военнослужащий из Ревды, который дважды бывал на территории спецоперации. Ему было 33 года. Мужчина скончался 19 января при выполнении долга от множественных ножевых ранений на границе Белгородской области, жители города простились с ним 12 февраля.

Известно, что мужчина не стал дожидаться повестки и самостоятельно отправился на территорию проведения СВО армией ВС РФ на южных рубежах. Позже он возвращался из зоны боевых действий домой для того, чтобы восстановиться после ранения, сообщает «Ревда-инфо».

Путин посмертно наградил погибшего на СВО жителя Екатеринбурга
Узнать подробнее

На проводы Дениса Рыболовлева собрались сотни ревдинцев и первые лица города. Представители местной власти подметили, что из-за убийства военного наверняка заведено уголовное дело, подробности которого не разглашают. Похороны проходили с воинскими почестями.

Мои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память и вечная слава воину, погибшему в ходе СВО, — сообщила глава Ревды Татьяна Клепикова в своих социальных сетях.
Читайте также:
Доброволец из Екатеринбурга рассказал о чудесном спасении российского солдата на СВО5 жителей Краснотурьинска попали в плен на СВО33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО
#Анна Варнакина#Погибшие#Спецоперация#Смерть#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Ревда
Подпишитесь
Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила
8 февраля 07:35
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
Разлился кипяток: в детсаду Нижнего Тагила назвали причины ожогов двухлетней девочки
10 февраля 14:50
Свердловская область стала третьей в России по росту тарифов за капитальный ремонт
Вчера, 05:36