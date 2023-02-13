В Ревде похоронили погибшего от множественных ножевых ранений военного

Известно, что мужчина не стал дожидаться повестки и самостоятельно отправился на территорию проведения СВО армией ВС РФ на южных рубежах. Позже он возвращался из зоны боевых действий домой для того, чтобы восстановиться после ранения, сообщает «Ревда-инфо».