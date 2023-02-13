В студенческие общежития Екатеринбурга придут люди в масках

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Это стало необходимым после того как среди студентов УрФУ в конце января произошло несколько драк между студентами-мигрантами, в ходе которых были выбиты стекла, испорчена мебель, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Поэтому будут проверяться документы, выясняться основания, на которых люди проживают в общежитии. Эти рейды послужат повышению безопасности проживания студентов.
Сроки проверочной операции не разглашаются, но известно, что в ней примут участие спецподразделения, уже имеющие опыт в проведении подобных мероприятий. Также не известно, в какие именно общежития придет проверка.