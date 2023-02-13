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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В студенческие общежития Екатеринбурга придут люди в масках

Сегодня, 16:15
Массовые проверочные рейды проведут сотрудники екатеринбургского УМВД в общежитиях, где проживают студенты самых крупных вузов города.

Это стало необходимым после того как среди студентов УрФУ в конце января произошло несколько драк между студентами-мигрантами, в ходе которых были выбиты стекла, испорчена мебель, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Поэтому будут проверяться документы, выясняться основания, на которых люди проживают в общежитии. Эти рейды послужат повышению безопасности проживания студентов.

Сроки проверочной операции не разглашаются, но известно, что в ней примут участие спецподразделения, уже имеющие опыт в проведении подобных мероприятий. Также не известно, в какие именно общежития придет проверка.

#Ирина Кирилова#Полиция#Проверка#Рейд#Студенты#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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