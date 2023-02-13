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Владислав Пинаев назвал адреса готовящихся к замене лифтов 17 домов Нижнего Тагила

13 февраля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал адреса 17 домов города, в которых в этом году заменят лифтовое оборудование. В общей сложности в них будет заменено 77 лифтов.

Замена подъемников будет произведена при поддержке областного бюджета. Менять будут лифты, отслужившие свой срок. На эти цели будет потрачено порядка 190 млн рублей.

  • ш. Черноисточинское, д. 1;
  • ул. Дружинина, д. 102 (2 подъезда);
  • ул. Дружинина, д. 68;
  • ул. Пихтовая, д. 24;
  • пр. Уральский, д. 32 (8 подъездов);
  • ул. Алтайская, д. 47 (5 подъездов);
  • ул. Алтайская, д. 49 (5 подъездов);
  • ул. Дружинина, д. 35 (6 подъездов);
  • ул. Юности, д. 49 (2 подъезда);
  • ул. Тагилстроевская, д. 1 (7 подъездов);
  • ул. Юности, д. 20 (2 подъезда);
  • ул. Юности, д. 22 (3 подъезда);
  • пр. Октябрьский, д. 15 (12 подъездов);
  • ул. Алтайская, д. 33 (9 подъездов);
  • ул. Юности, д. 18 (4 подъезда);
  • пр. Октябрьский, д. 9 (6 подъездов);
  • ул. Бобкова, д. 2 (3 подъезда).

Напомним, что за три года в Нижнем Тагиле планируется заменить порядка 312 старых лифтов. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена. Помимо Нижнего Тагила, из регионального бюджета в 2023 году средства для замены подъемников выделили Асбесту, Заречному, Лесному и Екатеринбургу.

77 лифтов за 190 млн рублей заменят в Нижнем Тагиле в 2023 году
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Лифты#Замена#Оборудование#Дома#Лифтовое оборудование#Город#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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