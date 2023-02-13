Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Замена подъемников будет произведена при поддержке областного бюджета. Менять будут лифты, отслужившие свой срок. На эти цели будет потрачено порядка 190 млн рублей.
Напомним, что за три года в Нижнем Тагиле планируется заменить порядка 312 старых лифтов. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена. Помимо Нижнего Тагила, из регионального бюджета в 2023 году средства для замены подъемников выделили Асбесту, Заречному, Лесному и Екатеринбургу.