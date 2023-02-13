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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Водитель-экспедитор из Верхней Салды ударом кулака в голову убил человека

13 февраля 2023, 15:11
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
1 мая прошлого года в Верхней Салде на праздновании дня рождения между виновником происшествия и другим мужчиной при разговоре по телефону возник конфликт. Разыскивая обидчика, преступник ударом кулака в голову убил случайно попавшегося ему на пути человека.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил обстоятельства преступления, совершенного в Верхней Салде. Убийству предшествовало мирное мероприятие, посвященное празднованию дня рождения. Однако позже 2 гостьи поссорились друг с другом. Одна из дам покинула гуляние и рассказала о своей обидчице приятелю. Знакомый девушки, желая выяснить причины конфликта, стал обзванивать оставшихся на празднике гостей. В ходе одного из телефонных разговоров между салдинцем и отдыхающим возник спор. Приехав к месту вечеринки, на улицу Розы Люксембург, подозреваемый нанес травму головы совершенно незнакомому человеку, который не имел отношения к конфликту. Вскоре 39-летний потерпевший скончался от полученной травмы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подробности того дня и доказана вина подсудимого. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима по ч.4 статьи 111 УК РФ, сообщили в СК по Свердловской области. 

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#Анастасия Стрежнева#Криминал#Происшествия#Приговор#Колония строгого режима#Смерть#Верхняя и Нижняя Салда
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