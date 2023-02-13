Водитель-экспедитор из Верхней Салды ударом кулака в голову убил человека

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил обстоятельства преступления, совершенного в Верхней Салде. Убийству предшествовало мирное мероприятие, посвященное празднованию дня рождения. Однако позже 2 гостьи поссорились друг с другом. Одна из дам покинула гуляние и рассказала о своей обидчице приятелю. Знакомый девушки, желая выяснить причины конфликта, стал обзванивать оставшихся на празднике гостей. В ходе одного из телефонных разговоров между салдинцем и отдыхающим возник спор. Приехав к месту вечеринки, на улицу Розы Люксембург, подозреваемый нанес травму головы совершенно незнакомому человеку, который не имел отношения к конфликту. Вскоре 39-летний потерпевший скончался от полученной травмы.