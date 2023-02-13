Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Updated Сегодня, 11:53
Ответ с результатами надзорных мероприятий супруг Светланы Бурухиной — Андрей — получил накануне.
При анализе медицинской документации Бурухиной С. установлены нарушения действующего законодательства при ее ведении, — сообщил в официальном ответе зам. прокурора Ленинского района Иван Перегуд.
Нарушения при ведении пациентки в основном связаны со сбором согласий. Так, в информировании о добровольном согласии от 12 декабря 2022 года отсутствует подпись и ФИО врача, что является нарушением закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и приказа Минздрава России. Также в меддокументации, которую предоставили на анализ, нет согласия на оперативное вмешательство 17 декабря. Ранее заполненное согласие (12 декабря) не содержит информации о виде операции, возможных осложнениях. Все это является нарушением приказа Минздрава.
Кроме того, во время первичного осмотра врач-хирург не сформировал план обследования, лечения, тем самым медик нарушил приказ Минздрава РФ «Об утверждении критериев оценки качеств медпомощи».
При переливаниях компонентов крови 16 и 17 декабря у Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила не взяли согласие, не оформили согласие консилиумом врачей. Это нарушение федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов».
Демидовская городская больница получила представление от районной прокуратуры.
Отметим, что в прокурорском ответе также говорится о том, что специалисты не нашли дефектов оказания медицинской помощи Светлане Бурухиной со стороны врачей ДГБ.
Росздравнадзор не может установить причинно-следственную связь между смертью человека и между оказанием медицинской помощи. В их компетенции — формальная проверка ведения документации, где и были выявлены нарушения в случае Светланы Бурухиной, — отметила представитель потерпевшего Юлия Липинская в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
Напомним, 12 декабря 2022 года тагильчанка Светлана Бурухина обратилась в Демидовскую городскую больницу для консультации по поводу проведения операции. В период с 15 декабря по 16 декабря женщина была дважды прооперирована. 17 декабря она в тяжелом состоянии была госпитализирована в Свердловскую клиническую больницу № 1, где скончалась 21 декабря. Какие нарушения были допущены медиками, предстоит выяснить следствию.