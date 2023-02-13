Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла

Нарушения при ведении пациентки в основном связаны со сбором согласий. Так, в информировании о добровольном согласии от 12 декабря 2022 года отсутствует подпись и ФИО врача, что является нарушением закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и приказа Минздрава России. Также в меддокументации, которую предоставили на анализ, нет согласия на оперативное вмешательство 17 декабря. Ранее заполненное согласие (12 декабря) не содержит информации о виде операции, возможных осложнениях. Все это является нарушением приказа Минздрава.