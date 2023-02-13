Жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей

В конце первого звонка голос на другой стороне провода сообщил тагильчанке, что ей позвонит «сотрудница банка» Елена Смирнова и проконсультирует о том, что делать дальше. Вышедшая на связь самозванка уговаривала потерпевшую оформить на свое имя кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Жительница Нижнего Тагила это и сделала: пошла в отделение банка на проспекте Ленина, поехала в ТЦ и через банкомат перевела наличность на продиктованный мошенницей счет.