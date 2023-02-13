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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей

13 февраля 2023, 09:43
Фото: 1MI
Женщине позвонил мошенник и сообщил о том, что злоумышленники хотят оформить на нее кредит. Поддавшись на уговоры преступников, жительница Нижнего Тагила перевела обманщикам почти 400 000 рублей.

В конце первого звонка голос на другой стороне провода сообщил тагильчанке, что ей позвонит «сотрудница банка» Елена Смирнова и проконсультирует о том, что делать дальше. Вышедшая на связь самозванка уговаривала потерпевшую оформить на свое имя кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Жительница Нижнего Тагила это и сделала: пошла в отделение банка на проспекте Ленина, поехала в ТЦ и через банкомат перевела наличность на продиктованный мошенницей счет.

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Через некоторый промежуток времени Смирнова снова созвонилась с жертвой и рассказала, что денежная сумма не поступила. Тогда тагильчанка пошла к сыну и взяла у него взаймы 110 000 рублей, которые также отправила аферистам. Женщина ждала повторного звонка, но Смирнова и ее подельник больше не звонили. По факту случившегося в ОП-19 Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

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