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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Жителям Екатеринбурга пытались продать пять тонн поддельного сыра

13 февраля 2023, 11:26
Фото: 1MI
Злоумышленники пытались отправить на продажу в торговые точки Екатеринбурга 1 тонну «Российского» и 4 тонны «Голландского» сыра. Состав продуктов неизвестен, из-за чего надзорные ведомства не пропустили товар в оборот.

О том, что сыр неопределенного происхождения, рассказали в свердловском Управлении Россельхознадзора. По этой причине невозможно доказать безопасность и качество сыра. Изготовителем продукта указано ООО «Норд Вест», городом регистрации которого является Санкт-Петербург. Выяснилось, что фирма — «фантом». Подделку принимала организация «Агроальянс Екатеринбург».

Партия изъята, ее не выставят на продажу в магазинах. Причина — в том, что Россельхознадзор видит признаки фальсификации и сомневается в сведениях ветеринарно-санитарного контроля.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Сыр#Фальсификат#Подделка#Россельхознадзор
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