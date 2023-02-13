Жителям Екатеринбурга пытались продать пять тонн поддельного сыра

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
О том, что сыр неопределенного происхождения, рассказали в свердловском Управлении Россельхознадзора. По этой причине невозможно доказать безопасность и качество сыра. Изготовителем продукта указано ООО «Норд Вест», городом регистрации которого является Санкт-Петербург. Выяснилось, что фирма — «фантом». Подделку принимала организация «Агроальянс Екатеринбург».
Партия изъята, ее не выставят на продажу в магазинах. Причина — в том, что Россельхознадзор видит признаки фальсификации и сомневается в сведениях ветеринарно-санитарного контроля.