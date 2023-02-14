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4 контейнерные площадки сгорели в Нижнем Тагиле за 2023 год

14 февраля 2023, 09:58
Фото: "Рифей"
С начала 2023 года на севере Свердловской области сгорели 12 мусорных баков. Пострадали 5 контейнерных площадок: 4 в Нижнем Тагиле, еще 1 — в Нижней Туре. Статистику привел региональный оператор «Рифей».

Площадка для выноса мусора по улице Выйской, 56 в Нижнем Тагиле полыхала за год дважды: в конце января и в начале февраля. Первый раз огонь повредил 3 из 4 контейнеров. УК ЖЭУ № 1 оперативно установила резервный контейнер. После февральского инцидента остался всего 1 бак.

Для того, чтобы место скопления ТКО не замусоривалось, регоператор привез дополнительный бункер размеров в 8 кубов, а УК поменяла испорченные огнем емкости. Теперь на площадке размещается 3 бака.

Фото: пресс-служба "Рифей"

Компания «Рифей» напоминает жителям Нижнего Тагила и области о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности при выбросе мусора. Так, напоминает региональный оператор, пламя может повредить не только пластиковые баки, но и металлические. Последние после пожара деформируются и ржавеют, вследствие чего становятся непригодны для дальнейшей эксплуатации.

Все вопросы от граждан региональный оператор «Рифей» принимает с 8:00 до 20:00 по уральскому времени. Звонить — на телефон горячей линии: 8-800-234-02-43.

#Анна Варнакина#Мусор#Мусорка#Рифей#Регоператор#Город#Нижний Тагил#Пожар
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