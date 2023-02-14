4 контейнерные площадки сгорели в Нижнем Тагиле за 2023 год

Площадка для выноса мусора по улице Выйской, 56 в Нижнем Тагиле полыхала за год дважды: в конце января и в начале февраля. Первый раз огонь повредил 3 из 4 контейнеров. УК ЖЭУ № 1 оперативно установила резервный контейнер. После февральского инцидента остался всего 1 бак.