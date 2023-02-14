4 контейнерные площадки сгорели в Нижнем Тагиле за 2023 год

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Площадка для выноса мусора по улице Выйской, 56 в Нижнем Тагиле полыхала за год дважды: в конце января и в начале февраля. Первый раз огонь повредил 3 из 4 контейнеров. УК ЖЭУ № 1 оперативно установила резервный контейнер. После февральского инцидента остался всего 1 бак.
Для того, чтобы место скопления ТКО не замусоривалось, регоператор привез дополнительный бункер размеров в 8 кубов, а УК поменяла испорченные огнем емкости. Теперь на площадке размещается 3 бака.
Компания «Рифей» напоминает жителям Нижнего Тагила и области о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности при выбросе мусора. Так, напоминает региональный оператор, пламя может повредить не только пластиковые баки, но и металлические. Последние после пожара деформируются и ржавеют, вследствие чего становятся непригодны для дальнейшей эксплуатации.
Все вопросы от граждан региональный оператор «Рифей» принимает с 8:00 до 20:00 по уральскому времени. Звонить — на телефон горячей линии: 8-800-234-02-43.