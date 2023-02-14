Аэропорт затопил фекалиями сады под Челябинском

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Затоплены участки и дороги в СНТ «Аэропорт-2». Садоводы пожаловались на то, что оказались залиты грязной вонючей водой, сообщает «Урал Мэш».
Также по словам челябинцев, вода еще и замерзла. Они утверждают, что ходить по территориям садов стало невозможно.
Предварительный виновник ЧП – «Челябинское авиапредприятие». Для разбирательств на место приехал челябинский транспортный прокурор Николай Кривегин.
Издание утверждает, что после этого на работников аэропорта завели административные дела. Также к ним обещала нагрянуть проверка. Помимо этого, их обязуют убрать всю грязь в СНТ.