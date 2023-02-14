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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Аэропорт затопил фекалиями сады под Челябинском

14 февраля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Под Челябинском сады затопило фекальными отходами. Они лились из Челябинского аэропорта.

Затоплены участки и дороги в СНТ «Аэропорт-2». Садоводы пожаловались на то, что оказались залиты грязной вонючей водой, сообщает «Урал Мэш».

Также по словам челябинцев, вода еще и замерзла. Они утверждают, что ходить по территориям садов стало невозможно.

Предварительный виновник ЧП – «Челябинское авиапредприятие». Для разбирательств на место приехал челябинский транспортный прокурор Николай Кривегин.

Издание утверждает, что после этого на работников аэропорта завели административные дела. Также к ним обещала нагрянуть проверка. Помимо этого, их обязуют убрать всю грязь в СНТ.

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#Елена Озерова#Сады#Фекалии#Затопление#Садоводы#Аэропорт#Происшествия#Новости УрФО
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