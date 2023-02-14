Дети скатываются под трамваи: в Нижнем Тагиле образовалась опасная горка из снега

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». По данным МУ МВД «Нижнетагильское», такие развлечения опасны для детей, а родители должны контролировать досуг своих чад.
На кадрах с места видно, что ребенок скатывается со стихийной горки, а перед ним находятся трамвайные пути.
В результате прокуратура и МУ МВД России «Нижнетагильское» выехали к месту опасной горки. Далее, по требованию транспортной прокуратуры коммунальщики принялись расчищать сооружение.
Напомним, что ранее тревогу забили жители Выи, которые попросили обратить внимание на скопление снега в виде около железнодорожного полотна на Вые. Они опасались, что дети могут съехать прямо на рельсы. По словам жителей, снег в этом месте наскладировали коммунальщики во время уборки снега.