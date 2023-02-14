Дети скатываются под трамваи: в Нижнем Тагиле образовалась опасная горка из снега

Напомним, что ранее тревогу забили жители Выи, которые попросили обратить внимание на скопление снега в виде около железнодорожного полотна на Вые. Они опасались, что дети могут съехать прямо на рельсы. По словам жителей, снег в этом месте наскладировали коммунальщики во время уборки снега.