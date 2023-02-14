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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Дети скатываются под трамваи: в Нижнем Тагиле образовалась опасная горка из снега

14 февраля 2023, 08:58
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Прокуратура в Нижнем Тагиле проверяет опасную горку у дороги

Стихийная насыпь, представляющая опасность для людей, появилась на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. На ней катаются дети. Горкой заинтересовались представители Нижнетагильской транспортной прокуратуры.

Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». По данным МУ МВД «Нижнетагильское», такие развлечения опасны для детей, а родители должны контролировать досуг своих чад.

На кадрах с места видно, что ребенок скатывается со стихийной горки, а перед ним находятся трамвайные пути.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

В результате прокуратура и МУ МВД России «Нижнетагильское» выехали к месту опасной горки. Далее, по требованию транспортной прокуратуры коммунальщики принялись расчищать сооружение.

Напомним, что ранее тревогу забили жители Выи, которые попросили обратить внимание на скопление снега в виде около железнодорожного полотна на Вые. Они опасались, что дети могут съехать прямо на рельсы. По словам жителей, снег в этом месте наскладировали коммунальщики во время уборки снега.

Сообщать об опасных горках просят жителей Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Горки#Прокуратура#Проверка#Опасные горки#Общество
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