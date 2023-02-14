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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Дважды судимого бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в поселке Рефтинском

14 февраля 2023, 11:52
Фото: Администрация Рефтинского ГО
14 февраля в поселке Рефтинском состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер» Алексеем Мокиенко. Он погиб 25 января в ДНР.

Возвращения мужчины с фронта ждали мама и сестра. О его гибели рассказали в администрации городского округа.

Алексей родился и вырос в Рефтинском, закончил девять классов, поступил в Асбестовский политехнический колледж, но был призван в армию. В 2012 году он отслужил в мотострелковых войсках, дослужился до ефрейтора.

Через пять лет Алексея отправили в колонию за хранение наркотиков. А в 2021 году его вновь ждал тюремный срок. На этот раз за кражу и вовлечение в преступление подростка.

В ЧВК «Вагнер» он вступил в октябре. Контракт был подписан 1 ноября.

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