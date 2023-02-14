Дважды судимого бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в поселке Рефтинском

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Возвращения мужчины с фронта ждали мама и сестра. О его гибели рассказали в администрации городского округа.
Алексей родился и вырос в Рефтинском, закончил девять классов, поступил в Асбестовский политехнический колледж, но был призван в армию. В 2012 году он отслужил в мотострелковых войсках, дослужился до ефрейтора.
Через пять лет Алексея отправили в колонию за хранение наркотиков. А в 2021 году его вновь ждал тюремный срок. На этот раз за кражу и вовлечение в преступление подростка.
В ЧВК «Вагнер» он вступил в октябре. Контракт был подписан 1 ноября.