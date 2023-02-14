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Экс-директора «Тагилбанка» признали невиновным и оправдали в деле о растрате 70 млн

14 февраля 2023, 14:42
Фото: 1MI
По уголовному делу экс-директора «Тагилбанка» Алексея Чеканова прокуратура Свердловской области не смогла обжаловать оправдательный приговор.

Жалоба свердловской прокуратуры была рассмотрена 14 февраля в Челябинске. Согласно решению кассационного суда, оправдательный приговор Свердловского областного суда от 2020 года был оставлен без изменения, сообщается в картотеке.

В пресс-службе свердловского суда отметили, что бывший начальник оправдан, а также за ним признано право на реабилитацию. В отношении него отменили меру пресечения, сняли арест, наложенный на имущество.

По данным следствия, не нашедшим подтверждения в суде, в августе 2017 года Алексей Чеканов рушил купить у одной из фирм вексели на более чем 70 миллионов рублей. За покупку он решил расплатиться деньгами банка.

В связи с этим, как полагает следствие, положение банка отягчилось, а чуть позже вовсе стало подходящим для введения в банке временной администрации. Чеканова также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Год назад Чеканова и его коллег признали виновными по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов». Ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Его подчинённых также коснулись штрафные меры.

Летом Свердловский областной суд изменил приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Чеканова признали невиновным. 

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#Елена Озерова#Суд#Приговор#Растрата#Банк#Жалоба#Прокуратура#Происшествия#Нижний Тагил
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