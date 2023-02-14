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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Евгений Куйвашев объявил 2023-й Годом Уральского добровольческого танкового корпуса

14 февраля 2023, 13:59
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев посвятил наступивший 2023-й Годом Уральского добровольческого танкового корпуса.

В честь этого в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» открылась выставка. Она посвящена 80-летнему юбилею создания уникального военного соединения и вкладе в него местных жителей. Об этом сообщалось в эфире «Тагил-ТВ».

В сюжете отмечается, что музей был создан во время Великой Отечественной войны – в 1943 году на средства жителей. Руководитель Нижнетагильского отделения Совета ветеранов УДТК Александр Смирнов отметил, что он называет это событие народным подвигом Урала.

Весь народ Урала, от мала до велика вступил в создание этого корпуса. Все, от пуговиц до танка, было выпущено нашими трудовыми коллективами, - отметил Александр Смирнов.

На выставке представлены в том числе документы, принадлежащие Уральскому добровольческому танковому корпусу, различные снимки и награды. Отмечается, что все экспонаты музея подлинные.

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#Елена Озерова#Музей#Год#Губернатор#Экспонаты#Война#Новости УрФО
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