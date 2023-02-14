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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе кисти

14 февраля 2023, 07:18
Фото: "Ледовые шоу Ильи Авербуха" ВКонтакте
Роман Костомаров
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе кисти. Неделей ранее фигурист лишился стоп.

Доктора приняли решение об усечении конечностей, сообщает StarHit.ru ссылаясь на собственные источники в медицинском заведении. По информации СМИ, после первой операции шла речь о том, что медики будут сражаться за руки.

Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали обе стопы
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Напомним, что спортсмена экстренно доставили в лечебницу 10 января. У мужчины болело в груди. Доктора поставили диагноз: воспаление легких, сепсис и деформация органа. Товарищ по ледовой арене Костомарова, вице-чемпион Олимпиады Илья Авербух рассказывал, что фигуриста отправили в реанимацию, а затем тяжелого пациента доставили в Коммунарку. Были выявлены затруднения с кровоснабжением организма.

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#Россия#Происшествия#Больница#Ампутация#Фигурное катание#Анна Варнакина
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