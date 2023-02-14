Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе кисти

Напомним, что спортсмена экстренно доставили в лечебницу 10 января. У мужчины болело в груди. Доктора поставили диагноз: воспаление легких, сепсис и деформация органа. Товарищ по ледовой арене Костомарова, вице-чемпион Олимпиады Илья Авербух рассказывал, что фигуриста отправили в реанимацию, а затем тяжелого пациента доставили в Коммунарку. Были выявлены затруднения с кровоснабжением организма.