Напомним, что в 2022 году проверочные работы в Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области были перенесены на осень из-за новой вспышки коронавируса. Тогда данное решение было в штыки встречено многими школьными преподавателями, в том числе и уральскими. Специалисты были не согласны с тем, что дети должны писать сложные контрольные работы в начале учебного года, тем более что уровень их подготовки и так упал вследствие дистанционного обучения в течение всего 2020 года.