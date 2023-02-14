Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:44
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — первая главная тема в повестке уральских школ, следом идут ОГЭ, ЕГЭ и ГИА. В этом году ВПР пройдут в обычном режиме, как и положено — весной.
Напомним, что в 2022 году проверочные работы в Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области были перенесены на осень из-за новой вспышки коронавируса. Тогда данное решение было в штыки встречено многими школьными преподавателями, в том числе и уральскими. Специалисты были не согласны с тем, что дети должны писать сложные контрольные работы в начале учебного года, тем более что уровень их подготовки и так упал вследствие дистанционного обучения в течение всего 2020 года.
Таким образом, с момента прошлых проверочных работ прошло около полугода. И ребятам вновь предстоит вооружиться ручками и получить листки контрольных работ с федеральной печатью. Рособрнадзор специально назначил гибкие временные рамки для проведения проверочных работ — с 1 марта по 20 мая. При этом 4 — 8-е классы будут выполнять работы с 15 марта по 20 мая, 10 — 11-е — с 1 по 25 марта. Исходя из этого каждая тагильская школа сможет назначить всем классам свои даты для проведения работ, чтобы осталось небольшое время на подготовку.
Ученики, заканчивающие в этом году 4-й класс, впервые будут участвовать в ВПР. Им предстоит выполнить задания разной степени сложности, чтобы показать, насколько хорошо они усвоили материал начальной школы. По результатам будет понятно, какие пробелы в знаниях им предстоит восполнить.
Ученики выполнят задания по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Перед началом работ учитель раздаст листки с заданиями, проведет небольшой инструктаж и озвучит период, за который все задания должны быть выполнены. Как и на экзаменах, пользоваться книгами, калькулятором, подсказками нельзя.
Если для четвероклассников написание ВПР в новинку, а потому волнительно, то пятиклассники все это уже проходили. Однако поволноваться школьникам все же придется, ведь их ожидают два новых предмета.
Помимо обязательных для всех классов русского языка и математики, они напишут работы по истории и биологии. Примечательно, что задания по истории будут состоять из двух частей. Первая часть затронет тематику древнего мира, а вторая будет касаться родной истории.
Шестиклассники тоже будут выполнять проверочные работы по четырем дисциплинам. Обязательные русский язык и математику дополнит еще пара предметов. Они будут выбраны случайным способом из утвержденного списка: история, биология, география, обществознание. Причем для каждого шестого класса будет выбрана своя пара дополнительных дисциплин.
С переходом в очередной класс у учащихся прибавляются предметы в рамках ВПР, что весьма логично, так как и число школьных дисциплин у ребят существенно увеличивается.
Так, в седьмом классе ученики продемонстрируют свои знания уже по целым пяти предметам. Математика, русский и английский (или любой другой изучаемый иностранный) в обязательном списке. А вот два дополнительных опять же рандомно выберут из утвержденного Рособрнадзором перечня: история, биология, география, обществознание, физика. Таким образом, с 7-го класса в списке ВПР появляются точные предметы.
У восьмиклассников иностранный не войдет в число предметов, по которым будут проведены проверочные работы. Таким образом, им предстоит испытание лишь по 4 дисциплинам: две обязательные и две рандомные. Кстати, в списке предметов для случайного выбора уже шесть предметов — появляется также химия.
Еще раз напомним, что учащиеся с 4-го по 8-й класс пишут ВПР в период с 15 марта по 20 мая. Также ребята (кроме четвероклассников) могут написать работы по ряду предметов в электронном режиме (заполнить листки с заданиями на компьютере). Для этого отведен период с 4 по 17 апреля, а также 18 апреля — резервный день.