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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Грудничок скончался на 25 дне жизни в Екатеринбурге

14 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Смерть новорожденного случилась в многоэтажном доме на улице Шарташской в Екатеринбурге 5 февраля. Предварительно, гибель грудничка на 25 дне жизни случилась не в следствие криминала.

Со слов источника «КП-Екатеринбург», семья екатеринбуржцев благополучная. Взрослые проснулись поутру и обнаружили, что сын мертв — нет дыхания. Они вызвали бригаду скорой помощи, но время было упущено. На данный момент рассматривается версия внезапной детской смерти, однако наверняка смогут сказать только после экспертизы.

Младенец умер после столкновения такси с грузовиком на трассе под Екатеринбургом
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Ранее, в начале 2022 года, в результате столкновения грузовика и такси под Екатеринбургом погиб младенец. В аварии пострадали еще 2 ребенка, а один автомобилист скончался. Мать с детьми оказались в больнице: девочку положили в реанимацию, мальчика — в травматологию.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Смерть#Смерть ребенка
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