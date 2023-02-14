Грудничок скончался на 25 дне жизни в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Со слов источника «КП-Екатеринбург», семья екатеринбуржцев благополучная. Взрослые проснулись поутру и обнаружили, что сын мертв — нет дыхания. Они вызвали бригаду скорой помощи, но время было упущено. На данный момент рассматривается версия внезапной детской смерти, однако наверняка смогут сказать только после экспертизы.
Ранее, в начале 2022 года, в результате столкновения грузовика и такси под Екатеринбургом погиб младенец. В аварии пострадали еще 2 ребенка, а один автомобилист скончался. Мать с детьми оказались в больнице: девочку положили в реанимацию, мальчика — в травматологию.