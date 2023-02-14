Грудничок скончался на 25 дне жизни в Екатеринбурге

Со слов источника «КП-Екатеринбург», семья екатеринбуржцев благополучная. Взрослые проснулись поутру и обнаружили, что сын мертв — нет дыхания. Они вызвали бригаду скорой помощи, но время было упущено. На данный момент рассматривается версия внезапной детской смерти, однако наверняка смогут сказать только после экспертизы.