Клиенты закусочной в Екатеринбурге снова заразились инфекцией

Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по данному случаю проводится эпидемиологическое расследование и уже выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также наличие РНК норовируса 2-го генотипа у одного из сотрудников. На деятельность данного учреждения общепита пока наложен запрет. Следственный комитет начал проводить собственную проверку.