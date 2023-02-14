Клиенты закусочной в Екатеринбурге снова заразились инфекцией

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Возбудителем заболевания оказался норовирус 2 типа. В период с 4 по 10 февраля 2023 года выявлено 5 случаев заболевания этой острой кишечной инфекцией, и все они связаны с закусочной «У Аро» (г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 190Б/2.).
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести с классической симптоматикой вирусной инфекции — рвота, жидкий стул, повышенная температура.
Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по данному случаю проводится эпидемиологическое расследование и уже выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также наличие РНК норовируса 2-го генотипа у одного из сотрудников. На деятельность данного учреждения общепита пока наложен запрет. Следственный комитет начал проводить собственную проверку.
Напомним, что три недели назад в другой закусочной «У Аро», расположенной в Екатеринбурге на ул. Декабристов, также пострадало 16 любителей шаурмы.