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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Клиенты закусочной в Екатеринбурге снова заразились инфекцией

14 февраля 2023, 17:05
Фото: 1MI
Пятеро посетителей второго филиала закусочной «У Аро» в Екатеринбурге заразились с острой кишечной инфекцией. Трое из них — подростки.

Возбудителем заболевания оказался норовирус 2 типа. В период с 4 по 10 февраля 2023 года выявлено 5 случаев заболевания этой острой кишечной инфекцией, и все они связаны с закусочной «У Аро» (г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 190Б/2.).

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести с классической симптоматикой вирусной инфекции — рвота, жидкий стул, повышенная температура.

Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по данному случаю проводится эпидемиологическое расследование и уже выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также наличие РНК норовируса 2-го генотипа у одного из сотрудников. На деятельность данного учреждения общепита пока наложен запрет. Следственный комитет начал проводить собственную проверку.

Напомним, что три недели назад в другой закусочной «У Аро», расположенной в Екатеринбурге на ул. Декабристов, также пострадало 16 любителей шаурмы.

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#Наталья Лушина#Кишечная инфекция#Закусочная#Заражение#Происшествия#Екатеринбург
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