Колбаса за 16 рублей найдена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Продукт был обнаружен в торговой сети «Магнит». Ценник был распечатан 9 февраля. Удивленная покупательница отметила, что дороже такой колбасы стоит даже туалетная бумага, пишет Е1.
Помню, когда покупал такую, весь магазин сбежался. Я их успокоил: «У меня теща в гости приезжает», - пошутил один из пользователей соцсетей.
Издание уточнило, что входит в состав такого продукта. Журналисты отметили, что в целом содержимое этой колбасы мало чем отличается от других.
В ее состав входит cвинина, хрящи и кожа птицы, вода, картофельный крахмал, свиная шкурка, соевый белок, мука рисовая, молоко сухое обезжиренное, посолочно-нитритная смесь, соль, различные регуляторы кислотности, усилители вкуса и краситель.