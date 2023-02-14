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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Колбаса за 16 рублей найдена в Екатеринбурге

14 февраля 2023, 08:27
Фото: 1MI
В одном из магазинов Екатеринбурга найдена колбаса за 16 рублей. Ее вес – 400 грамм.

Продукт был обнаружен в торговой сети «Магнит». Ценник был распечатан 9 февраля. Удивленная покупательница отметила, что дороже такой колбасы стоит даже туалетная бумага, пишет Е1.

Помню, когда покупал такую, весь магазин сбежался. Я их успокоил: «У меня теща в гости приезжает», - пошутил один из пользователей соцсетей.

Издание уточнило, что входит в состав такого продукта. Журналисты отметили, что в целом содержимое этой колбасы мало чем отличается от других.

В ее состав входит cвинина, хрящи и кожа птицы, вода, картофельный крахмал, свиная шкурка, соевый белок, мука рисовая, молоко сухое обезжиренное, посолочно-нитритная смесь, соль, различные регуляторы кислотности, усилители вкуса и краситель.

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#Елена Озерова#Колбаса#Ценник#Магазин#Экономика#Новости УрФО
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