Косулю с окровавленной головой заметили на Минвате в Нижней Туре

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Позже зверь пытался пролезть через забор, застрял и получил травмы головы. Местные жители распространяют в социальных сетях фотографию, на которой косуля лежит вблизи ограды с гнутыми прутьями. На голове животного и вокруг него, на снегу, видны следы крови. О том, что было с пострадавшим обитателем леса дальше, люди не знают.
Бедная животинка. Пыталась пролезть и застряла, от испуга пыталась выбраться и повредила голову, — рассказал очевидец в сообществе «Подслушано в Нижней Туре».
В комментариях местные жители выражают обеспокоенность судьбой косули. Они предлагают обратиться к сотрудникам МЧС и интересуются, была ли оказана помощь.