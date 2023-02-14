Косулю с окровавленной головой заметили на Минвате в Нижней Туре

Позже зверь пытался пролезть через забор, застрял и получил травмы головы. Местные жители распространяют в социальных сетях фотографию, на которой косуля лежит вблизи ограды с гнутыми прутьями. На голове животного и вокруг него, на снегу, видны следы крови. О том, что было с пострадавшим обитателем леса дальше, люди не знают.