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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Косулю с окровавленной головой заметили на Минвате в Нижней Туре

14 февраля 2023, 04:30
Дикое животное вышло из леса и свободно бегало по городу. Жители Нижней Туры заметили косулю на Минвате.

Позже зверь пытался пролезть через забор, застрял и получил травмы головы. Местные жители распространяют в социальных сетях фотографию, на которой косуля лежит вблизи ограды с гнутыми прутьями. На голове животного и вокруг него, на снегу, видны следы крови. О том, что было с пострадавшим обитателем леса дальше, люди не знают.

Бедная животинка. Пыталась пролезть и застряла, от испуга пыталась выбраться и повредила голову, — рассказал очевидец в сообществе «Подслушано в Нижней Туре».

В комментариях местные жители выражают обеспокоенность судьбой косули. Они предлагают обратиться к сотрудникам МЧС и интересуются, была ли оказана помощь.

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#Анна Варнакина#Животные#Животное#Дикое животное#Косуля#Эксклюзив#Нижняя Тура#Происшествия
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