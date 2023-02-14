Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Договоры на охрану руководители детских садов должны заключить до 30 марта. Оплата услуг будет осуществляться за счет субсидии из местного бюджета. Контролировать работу охранных организаций необходимо Управлению образования Нижнего Тагила.
Физическая охрана будет организована в детских садах, относящихся к 1, 2 и 3 категории безопасности, а также относящихся к 4 категории, которые имеют рекомендации по паспорту безопасности. Услуги могут оказывать охранные мероприятия, имеющие лицензию на данный вид деятельности, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Напомним, в Ульяновской области 26 апреля 2022 года мужчина зашел в детский сад, где расстрелял воспитательницу и убил детей, которые спали во время тихого часа. Затем террорист покончил с собой. После трагедии в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила была усилена безопасность.