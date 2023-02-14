Круглосуточная охрана появится в детских садах Нижнего Тагила

Напомним, в Ульяновской области 26 апреля 2022 года мужчина зашел в детский сад, где расстрелял воспитательницу и убил детей, которые спали во время тихого часа. Затем террорист покончил с собой. После трагедии в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила была усилена безопасность.