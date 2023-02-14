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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Многодетных отцов в России предлагают раньше отправлять на пенсию

14 февраля 2023, 05:37
Фото: 1MI
Отцам, у которых 3 и более детей, предложили снизить порог пенсионного возраста. Подобное решение предполагает стимулирование рождаемости в России.

О своей инициативе авторы оповестили федеральные власти через письмо. Основоположники соответствующего предложения просят ускорить выход на пенсию на 1 год за каждого ребенка в семье. Максимальное количество лет, которое можно сократить — 5, сообщают «Известия».

Также Общественная палата предлагает отсрочить призыв в рамках мобилизационных мероприятий для тех отцов, у которых на иждивении находится 3 и более детей. При этом дети должны быть не старше 16 лет.

Многодетным тагильчанам с тремя детьми сохранят отсрочку по частичной мобилизации
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Напомним, что многодетным отцам в России также сохранили отсрочку по частичной мобилизации. В семье также должно быть 3 и более ребенка.

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#Анна Варнакина#Россия#Общество#Отец#Многодетный отец#Закон#Инициатива#Демография
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