Многодетных отцов в России предлагают раньше отправлять на пенсию

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
О своей инициативе авторы оповестили федеральные власти через письмо. Основоположники соответствующего предложения просят ускорить выход на пенсию на 1 год за каждого ребенка в семье. Максимальное количество лет, которое можно сократить — 5, сообщают «Известия».
Также Общественная палата предлагает отсрочить призыв в рамках мобилизационных мероприятий для тех отцов, у которых на иждивении находится 3 и более детей. При этом дети должны быть не старше 16 лет.
Напомним, что многодетным отцам в России также сохранили отсрочку по частичной мобилизации. В семье также должно быть 3 и более ребенка.