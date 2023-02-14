Мошенники стали предлагать перенастройку счетчиков в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Жителей призывают предупредить о мошеннической схеме своих пожилых родственников. О том, как не попасться на их уловки, рассказали в региональной администрации.
Отмечается, что, во-первых, перепрограммирование счетчиков – не обязательная процедура. Во-вторых, эту процедуру выполняют только сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Узнать контакт поставщика услуг можно на квитанции.
Также жителям рекомендуют сперва выяснить, в какое время они в основном используют самые энергозатратные приборы. И исходя из этого выбрать наиболее выгодный для себя тариф.
Отмечается, что дневным временем считается временной промежуток с 7.00 до 23.00, а ночным – с 23.00 до 7.00.
Чтобы подать заявку на перепрограммирование, понадобятся следующие документы: