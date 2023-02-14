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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Мошенники стали предлагать перенастройку счетчиков в Свердловской области

14 февраля 2023, 11:12
Фото: 1MI
В Свердловской области замечена новая схема мошенничества – аферисты предлагают гражданам за деньги перепрограммировать или заменить их счетчики.

Жителей призывают предупредить о мошеннической схеме своих пожилых родственников. О том, как не попасться на их уловки, рассказали в региональной администрации.

Отмечается, что, во-первых, перепрограммирование счетчиков – не обязательная процедура. Во-вторых, эту процедуру выполняют только сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Узнать контакт поставщика услуг можно на квитанции.

Также жителям рекомендуют сперва выяснить, в какое время они в основном используют самые энергозатратные приборы. И исходя из этого выбрать наиболее выгодный для себя тариф.

Отмечается, что дневным временем считается временной промежуток с 7.00 до 23.00, а ночным – с 23.00 до 7.00.

Чтобы подать заявку на перепрограммирование, понадобятся следующие документы:

  • Номер лицевого счета;
  • ФИО собственника жилья;
  • Адрес объекта;
  • Марка прибора учета;
  • Контактная информация для связи.
Петицию для возврата ночного тарифа на электричество создали в Свердловской области
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#Елена Озерова#Мошенники#Счетчики#Поверка#Тариф#Общество#Новости УрФО
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