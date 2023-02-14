Нарушитель ПДД с поддельными номерами задержан в Свердловской области

За рулем авто находился 48-летний екатеринбуржец. Он вписан в страховой полис на машину, также у него имелись документы о регистрации ТС. Сам водитель признался, что использовал поддельный номер. Пробив настоящий номер автовладельца, инспекторы узнали, что за мужчиной числится более 50 неоплаченных штрафов ПДД.