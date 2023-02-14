Нарушитель ПДД с поддельными номерами задержан в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Задержать мужчину удалось во время патрулирования подъездов к Екатеринбургу. Такие рейды проходят регулярно, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Отмечается, что при патрулировании трасс используются и возможности системы «Паутина». Благодаря ней в потоке автомобилистов можно найти машины с просроченной регистрацией, машины, находящиеся в розыске и так далее.
Так в поле зрения инспекторов ДПС и попал автомобиль Meredes. В базе Госавтоинспекции было отмечено, что госномера и документы на машину утеряны. При этом на автомобиле значился госномер, находящийся в розыске.
За рулем авто находился 48-летний екатеринбуржец. Он вписан в страховой полис на машину, также у него имелись документы о регистрации ТС. Сам водитель признался, что использовал поддельный номер. Пробив настоящий номер автовладельца, инспекторы узнали, что за мужчиной числится более 50 неоплаченных штрафов ПДД.
Инспекторы составили на водителя административные протоколы. Теперь ему грозит лишение прав.