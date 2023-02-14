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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Новые камеры на трассах Свердловской области устанавливаться не будут

14 февраля 2023, 15:55
Фото: 1MI
Власти Свердловской области не намерены устанавливать на загородных трассах новые камеры наблюдения.

Системы фото- и видеофиксации на дорогах области работают в полном объеме, необходимо только поддерживать их в рабочем состоянии. В год на это требуется 1,2 миллиарда рублей, и вся эта сумма покрывается штрафами, взимаемыми с нарушителей ПДД.

Но основной задачей данных систем является не зарабатывание денег на штрафах, а создание возможности безопасного передвижения транспорта по трассам, заявил на пресс-конференции Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства.

#Наталья Лушина#Дороги#Ремонт дороги#Свердловская область#Василий Старков#Транспорт
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