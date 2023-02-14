Новые камеры на трассах Свердловской области устанавливаться не будут

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Системы фото- и видеофиксации на дорогах области работают в полном объеме, необходимо только поддерживать их в рабочем состоянии. В год на это требуется 1,2 миллиарда рублей, и вся эта сумма покрывается штрафами, взимаемыми с нарушителей ПДД.
Но основной задачей данных систем является не зарабатывание денег на штрафах, а создание возможности безопасного передвижения транспорта по трассам, заявил на пресс-конференции Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства.