Новые камеры на трассах Свердловской области устанавливаться не будут

Системы фото- и видеофиксации на дорогах области работают в полном объеме, необходимо только поддерживать их в рабочем состоянии. В год на это требуется 1,2 миллиарда рублей, и вся эта сумма покрывается штрафами, взимаемыми с нарушителей ПДД.