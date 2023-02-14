О способах подачи заявки на перепрограммирование счетчиков рассказали свердловчанам

Областное законодательство с 1 января изменилось, и расчет электроэнергии будет происходить по единому тарифу для всех. Теперь потребление оценивается по единой стоимости круглые сутки, однако для свердловчан оставили возможность перейти на двойной тариф, который учитывает одну цену для дневного (с 7:00 до 23:00) и другую — для ночного (с 23:00 до 07:00) потребления электричества.