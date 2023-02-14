О способах подачи заявки на перепрограммирование счетчиков рассказали свердловчанам

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Областное законодательство с 1 января изменилось, и расчет электроэнергии будет происходить по единому тарифу для всех. Теперь потребление оценивается по единой стоимости круглые сутки, однако для свердловчан оставили возможность перейти на двойной тариф, который учитывает одну цену для дневного (с 7:00 до 23:00) и другую — для ночного (с 23:00 до 07:00) потребления электричества.
Прежде, чем писать заявление на перепрограммирование счетчиков, энергетики советуют провести анализ своего расхода энергии. Регоператор рекомендует переходить на двойной тариф тогда, когда более 27% от общего объема электроэнергии потребляется ночью. Если же человек редко включает свет в темное время суток, необходимости в изменении тарифной ставки у него нет.
Жители Свердловской области, имеющие техническое присоединение к сетям компании, могут подать заявку на перепрограммирование счетчиков одним из удобных способов:
В заявке требуется указать номер лицевого счета, ФИО собственника жилого помещения, адрес объекта, на котором расположен прибор учета, его тип или марку, а также заводской номер. Следует вписать и контактные данные для обратной связи.
Потребители, проживающие в многоквартирных домах, могут перейти на двухставочный тариф по обращению в УК или к гарантирующему поставщику.