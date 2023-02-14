Переехавшая из Екатеринбурга в Турцию семья рассказала о последствиях землетрясения

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Со слов свердловчан, пострадавших из-за катаклизма людей везут на юго-восток государства и располагают в отелях соседних городов. Жертв природной катастрофы привозят даже в пижамах — в одежде, в которой они эвакуировались при начале подземных толчков, сообщает Ура.ру.
Жители Турции сплотились из-за случившегося — они собирают гуманитарную помощь. Образовательные учреждения не работают до 1 марта по всей стране. Принимать посетителей продолжают только частные детсады. Студенты средних и высших учебных заведений участвуют в образовательном процессе дистанционно — это сделано для того, чтобы освободить места для временного размещения жертв землетрясения.