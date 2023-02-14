Переехавшая из Екатеринбурга в Турцию семья рассказала о последствиях землетрясения

Жители Турции сплотились из-за случившегося — они собирают гуманитарную помощь. Образовательные учреждения не работают до 1 марта по всей стране. Принимать посетителей продолжают только частные детсады. Студенты средних и высших учебных заведений участвуют в образовательном процессе дистанционно — это сделано для того, чтобы освободить места для временного размещения жертв землетрясения.