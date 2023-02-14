TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Переехавшая из Екатеринбурга в Турцию семья рассказала о последствиях землетрясения

14 февраля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Семья, переехавшая из Екатеринбурга в Анталью (Турция) год назад, рассказала о том, как страна живет после крупного землетрясения.

Со слов свердловчан, пострадавших из-за катаклизма людей везут на юго-восток государства и располагают в отелях соседних городов. Жертв природной катастрофы привозят даже в пижамах — в одежде, в которой они эвакуировались при начале подземных толчков, сообщает Ура.ру.

Жители Турции сплотились из-за случившегося — они собирают гуманитарную помощь. Образовательные учреждения не работают до 1 марта по всей стране. Принимать посетителей продолжают только частные детсады. Студенты средних и высших учебных заведений участвуют в образовательном процессе дистанционно — это сделано для того, чтобы освободить места для временного размещения жертв землетрясения.

Сейсмолог назвал сроки 7-балльного землетрясения в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Число погибших во время землетрясения в Сирии выросло до 8,5 тысячСемиклассник из Рязани и его мама погибли при землетрясении в ТурцииЧисло жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч. Среди них семья из России
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Турция#Землетрясение#Происшествия#Пострадавшие#Катастрофа
Подпишитесь
Итоги недели: хроники смога и нарушения предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 06:28
На давку в трамваях пожаловались работники тагильского УВЗ
11 февраля 09:11
Врачи Демидовской больницы оперировали тагильчанку без ее согласия. Женщина умерла
Вчера, 11:51
Художника из Екатеринбурга обвинили в фашизме за картины в поддержку СВО
11 февраля 12:24
ЕВРАЗ НТМК в Тагиле отрицает выводы надзорников о причастности к выбросам бензапирена
Вчера, 12:03
В поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле появилась новая входная группа
10 февраля 17:00