Погибшего на СВО сына священника похоронили в Староуткинске

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В поселковой администрации, рассказали, что мальчик с детства мечтал стать танкистом, но из-за астмы его не взяли служить в армию, пишет Е1.
А после того, как Владимир Путин объявил в сентябре частичную мобилизацию, парень решил вступить в ряд добровольцев. Его назначили механиком — водителем танка, рассказала глава Староуткинска Любовь Бурухина.
О том, что Иван погиб, стало известно 13 января. Он оказался под минометным обстрелом. Погиб молодой человек, спасая военную технику.
Известно, что Иван был сыном священника Староуткинского храма во имя Святой Троицы. Дома его ждали мама, папа, две сестры и брат. Проститься с солдатом пришел весь поселок.