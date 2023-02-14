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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Пригожин объяснил отмену набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

14 февраля 2023, 10:05
Фото: 1MI
Евгений Пригожин рассказал, почему прекратился набор заключенных в ЧВК «Вагнер» для участия в СВО.

По его словам, проект был закрыт, а он отстранен от набора по ряду причин.
Одна из них - сильнейшая эффективность выполнения задач, считает он. Также Пригожин ответил на вопрос свердловского депутата Вячеслава Вегнера про отправку женщин-сиделиц в зону спецоперации.

Он отметил, что использует заключенных на СВО как равноправных бойцов. Что, по его словам, вызывает некоторое раздражение околовоенной элиты. Также по его данным, в настоящий момент набирать заключенных намерены другие структуры.

Напомним, что ранее Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных более не продолжается. А перед теми, кто уже заключил контракт, все обязательства выполняются. До этого, осенью прошлого года, родственники ряда заключенных пожаловались на то, что в некоторых колониях мужчины проходят отбор для отправки в зону СВО.

Пригожин: «ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на СВО»
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#ЧВК "Вагнер"#ЧВК#Заключенные#Спецоперация#Общество#Операция на Украине
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