Пригожин объяснил отмену набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

По его словам, проект был закрыт, а он отстранен от набора по ряду причин.

Одна из них - сильнейшая эффективность выполнения задач, считает он. Также Пригожин ответил на вопрос свердловского депутата Вячеслава Вегнера про отправку женщин-сиделиц в зону спецоперации.



Он отметил, что использует заключенных на СВО как равноправных бойцов. Что, по его словам, вызывает некоторое раздражение околовоенной элиты. Также по его данным, в настоящий момент набирать заключенных намерены другие структуры.