Пригожин объяснил отмену набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По его словам, проект был закрыт, а он отстранен от набора по ряду причин.
Одна из них - сильнейшая эффективность выполнения задач, считает он. Также Пригожин ответил на вопрос свердловского депутата Вячеслава Вегнера про отправку женщин-сиделиц в зону спецоперации.
Он отметил, что использует заключенных на СВО как равноправных бойцов. Что, по его словам, вызывает некоторое раздражение околовоенной элиты. Также по его данным, в настоящий момент набирать заключенных намерены другие структуры.
Напомним, что ранее Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных более не продолжается. А перед теми, кто уже заключил контракт, все обязательства выполняются. До этого, осенью прошлого года, родственники ряда заключенных пожаловались на то, что в некоторых колониях мужчины проходят отбор для отправки в зону СВО.