Приморье: рыболовное судно столкнулось с катером, суд постановил возместить ущерб

Исполнительное производство о взыскании с торговой компании материального ущерба в пользу местного жителя находилось в отделении судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу ГУФССП России по Приморскому краю. Директор фирмы был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда (статья «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Кроме того, сотрудник службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.