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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Приморье: рыболовное судно столкнулось с катером, суд постановил возместить ущерб

Сегодня, 13:48
В Приморье компания-виновник происшествия в порту компенсировала владельцу катера понесенные убытки. История связана с навалом рыболовного судна на катер модели «Bayliner 2655», который стоял возле пирса в морском порту-пункте.

Результатом этого столкновения были механические повреждения, нанесенные катеру. Пострадавший обратился в суд, который вынес решение о возмещении ему ущерба и судебных расходов на общую сумму 320 тыс. руб.

 

Исполнительное производство о взыскании с торговой компании материального ущерба в пользу местного жителя находилось в отделении судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу ГУФССП России по Приморскому краю. Директор фирмы был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда (статья «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Кроме того, сотрудник службы вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

 

Юридическое лицо погасило задолженность перед пострадавшим лицом в полном объеме, сообщает “Восток Медиа”. Также был выплачен исполнительский сбор в размере 21 тыс. руб., назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. В результате этого, владелец катера получил полную компенсацию за причиненные убытки.

 

В свою очередь, судебная практика показывает, что подобные происшествия могут иметь серьезные последствия для виновных сторон. Компании, занимающиеся судоходством и транспортировкой грузов, должны быть особенно внимательны к маневрированию на морских и речных портах, чтобы избежать подобных происшествий.

 

Важно, чтобы подобные судебные решения были известны широкой публике и могли служить предупреждением для других.

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