Рецидивист воровал у пенсионерок сумки в Нижнем Тагиле. Его задержали

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Сразу 5 сообщений от пострадавших женщин поступило в ОП-19 Нижнего Тагила с 28 января по 2 февраля. Все жертвы одинаково описывали нападавшего: худощавого мужчину ростом в 175-180 сантиметров, одетого в темную куртку с капюшоном, такого же цвета шапку и того же оттенка спортивные штаны. Мужчина нападал на жертв в дневное время суток и выхватывал у них сумки.
Один из случаев произошел на улице Индивидуальной, где две сестры — 74 и 77 лет — шли из магазина. Младшую пенсионерку толкнул подозреваемый, а старшая постаралась остановить злоумышленника ударом тростью. Мужчине удалось выхватить сумку и скрыться. Жительницы Нижнего Тагила лишились двух пар очков, двух кошельков с 8000 и 9000 тысячами рублей, палки колбасы и сотового телефона. Награбленное преступник сдавал в комиссионный магазин в Ленинском районе.
По каждому инциденту были заведены уголовные дела. Их объединили в одно производство. По завершении следствия документы направят в суд, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».