Рецидивист воровал у пенсионерок сумки в Нижнем Тагиле. Его задержали

Сразу 5 сообщений от пострадавших женщин поступило в ОП-19 Нижнего Тагила с 28 января по 2 февраля. Все жертвы одинаково описывали нападавшего: худощавого мужчину ростом в 175-180 сантиметров, одетого в темную куртку с капюшоном, такого же цвета шапку и того же оттенка спортивные штаны. Мужчина нападал на жертв в дневное время суток и выхватывал у них сумки.