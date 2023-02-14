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Рецидивист воровал у пенсионерок сумки в Нижнем Тагиле. Его задержали

14 февраля 2023, 07:53
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Сыщики задержали подозреваемого в ограблении пенсионерок в Нижнем Тагиле

46-летнего мужчину, проживающего на Тагилстрое, задержали сыщики из Нижнего Тагила из-за подозрений в ограблении пенсионерок. Ранее тагильчанин уже был судим за преступления имущественного характера.

Сразу 5 сообщений от пострадавших женщин поступило в ОП-19 Нижнего Тагила с 28 января по 2 февраля. Все жертвы одинаково описывали нападавшего: худощавого мужчину ростом в 175-180 сантиметров, одетого в темную куртку с капюшоном, такого же цвета шапку и того же оттенка спортивные штаны. Мужчина нападал на жертв в дневное время суток и выхватывал у них сумки.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Один из случаев произошел на улице Индивидуальной, где две сестры — 74 и 77 лет — шли из магазина. Младшую пенсионерку толкнул подозреваемый, а старшая постаралась остановить злоумышленника ударом тростью. Мужчине удалось выхватить сумку и скрыться. Жительницы Нижнего Тагила лишились двух пар очков, двух кошельков с 8000 и 9000 тысячами рублей, палки колбасы и сотового телефона. Награбленное преступник сдавал в комиссионный магазин в Ленинском районе.

По каждому инциденту были заведены уголовные дела. Их объединили в одно производство. По завершении следствия документы направят в суд, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Полиция#Ограбление#Пенсионеры#Криминал
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